С нового года в Одессе вырастут тарифы на воду: сколько придется платить

С 1 января 2025 года меняются тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для потребителей всех категорий, кроме населения.
Об этом сообщает «Инфоксводоканал».
Новые тарифы для некоторых категорий потребителей филиала «Инфоксводоканал» установлены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг от 24 декабря 2024 №2306.
С 1 января 2025 года установлены следующие тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение:
На централизованное водоснабжение:
— потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м3;
— другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м3.
На централизованное водоотведение:
— потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м3;
— другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м3.
При этом, тарифы для населения не изменились и применяются на уровне тарифов по состоянию на 24 февраля 2022 года:
— на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м3;
— на централизованное водоотведение — 14,37 грн за 1 м3.
Тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.