С нового года в Одессе вырастут тарифы на воду: сколько придется платить

Об этом сообщает «Инфоксводоканал».

Новые тарифы для некоторых категорий потребителей филиала «Инфоксводоканал» установлены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг от 24 декабря 2024 №2306.

С 1 января 2025 года установлены следующие тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение:

На централизованное водоснабжение:

— потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м3;

— другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м3.

На централизованное водоотведение:

— потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м3;

— другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м3.

При этом, тарифы для населения не изменились и применяются на уровне тарифов по состоянию на 24 февраля 2022 года:

— на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м3;

— на централизованное водоотведение — 14,37 грн за 1 м3.

Тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.