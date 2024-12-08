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Война, день 1019: ночная атака дронами и планы врага на Покровск

Война, день 1019: ночная атака дронами и планы врага на Покровск

Сегодня, в воскресенье, 8 декабря 2024 года, начались тысяча девятнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. И по уже сложившейся традиции военных дней «Одесская жизнь» предлагает вниманию своих читателей краткую утреннюю сводку основных событий за прошедшие сутки.

Россия запустила по Украине 74 дрона

По информации Воздушных сил, в ночь на 8 декабря 2024 года противник атаковал Украину 74 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками других типов.

По состоянию на 8:30 сегодняшнего дня, подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 28 вражеских БпЛА в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Еще 46 беспилотников локационно потеряно.

Из-за падения сбитого «шахеда» в городе Каменском на Днепропетровщине повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

Текущая ситуация на фронте от Генштаба ВСУ и аналитиков ISW

Согласно официальным данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения.

В субботу, 7 декабря, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, кроме того задействовал для поражения 1579 дронов-камикадзе. Также, совершил 3542 артиллерийских обстрела, из них 111 – из реактивных систем залпового огня.

В частности, противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Орешанка, Казачья Лопань, Ковшаровка, Западное, Большая Шапковка, Серебрянка, Белогоровка, Константиновка, Мирноград, Новотроицкое, Шевченко, Андреевка, Улакли, Алексеевка, Богатый, Константино, Веселое, Днепроэнергия.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, три пункта управления и еще один важный объект российских захватчиков.

А в отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что Силам обороны Украины удалось оттеснить российскую армию у Великой Новоселки, восстановив ранее утраченные позиции. Также ВСУ продвинулись в Курской области, захватив несколько населенных пунктов.

Кроме того, сообщается, что оккупационная российская армия, вероятно, пытается флангировать Покровск с запада и заставить Силы обороны Украины отойти от него и Мирнограда. Замысел врага – свести к минимуму необходимость проводить фронтальные наступления на восточные и южные подступы к этим населенным пунктам.

Потери врага на утро 8 декабря 2024

Потери врага на 8 декабря 2024

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как информирует Генштаб наших Вооруженных Сил, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1460 единиц.

Также украинские воины обезвредили:

  • 5 танков;
  • 36 боевых бронированных машин;
  • 3 артиллерийские системы;
  • одно средство ПВО;
  • 29 БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • 17 автомобилей;
  • две единицы специальной техники оккупантов.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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