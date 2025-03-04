Об этом сообщили CNN и Bloomberg со ссылкой на свои источники в американском руководстве.

Отметим, что официальных сообщений от администрации президента США о прекращении военной помощи не было.

CNN сообщает, что президент Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с президентом Владимиром Зеленским в пятницу в Овальном кабинете. По словам чиновника Белого дома, Трамп настаивает на том, что США поддерживают мирные инициативы, а партнеры должны также придерживаться этого курса.

«Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует разрешению конфликта», – сказал представитель Белого дома.

Другой чиновник добавил, что приостановка касается всего военного оборудования, которое еще не было отправлено в Украину.

Отмечается, что это решение является прямым ответом на «ненадлежащее поведение» Зеленского, как его оценивает Трамп. Однако, в случае демонстрации новых усилий со стороны Киева по переговорам, помощь может быть возобновлена.

Bloomberg пишет, помощь будет пересмотрена, чтобы определить ее соответствие мирному процессу. Задержка касается всей военной техники, которая еще не попала в Украину, включая оружие, находящееся на самолетах, кораблях или в транзитных зонах в Польше.

Трамп унаследовал от предыдущей администрации право поставлять оружие из резервов США на сумму 3,85 миллиарда долларов. По информации Bloomberg, он стремится быстро достичь мирного соглашения по войне, которая длится уже три года. Однако Зеленский настаивал на гарантиях безопасности перед подписанием любых соглашений, что вызвало недовольство американского лидера.

Европейские союзники рассматривают возможность продолжения военной помощи Украине собственными силами, поскольку в случае длительной приостановки поддержки со стороны США запасы оружия могут исчерпаться к лету. Тем временем Европейская комиссия предлагает выделение 150 миллиардов евро ($158 млрд) для усиления обороноспособности стран-членов ЕС. Неуказанная часть этой суммы должна быть выделена для помощи Украине.

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