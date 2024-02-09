На Староконном рынке в Одессе две недели нет света: под угрозой жизнь рыб и птиц

На Староконном рынке сейчас почти невозможно находиться — отовсюду шумят генераторы, воздух отравлен выхлопными газами. Но это единственный выход для местных предпринимателей поддерживать работу.

Торговцы говорят, что администрация рынка не объясняет им причин отключения электричества, которое произошло 26 января. У людей есть только предположение, что они стали жертвами хозяйственного конфликта между владельцем рынка и людьми, которые им непосредственно управляют.

Предприниматели не сдаются и продолжают торговать с помощью генераторов, хотя это приносит им значительные убытки (потому что бензин дорогой) и риски для здоровья потому что воздух загрязнен большим количеством опасных выхлопных газов.

Особенно тяжело переживают ситуацию владельцы магазинов с аквариумными рыбами, которые должны поддерживать жизнь аквариумов непрерывно. Некоторые из них даже живут на рынке, чтобы не потерять своих рыб. Люди надеются, что свет скоро дадут, или что власти вмешаются в конфликт и решат проблему.

По рассказам торговцев, еще в свете ночью нуждаются некоторые птицы, которые без него пугаются и бьются о стены.

Сейчас большинство магазинов и лотков на Староконном рынке продолжают работать, но клиентов стало намного меньше. Многие люди избегают посещать рынок из-за шума и дыма от генераторов. Также люди жалеют животных, которые страдают от отсутствия света и тепла.