Температура моря в Одессе сегодня, 14 июля: вода «парное молоко»

Африканская жара пока что и не думает оставлять Одесскую область, и, соответственно, море и ближайшие водоемы продолжает прогреваться. И сейчас во всех местах региона вода очень теплая и комфортная для купания.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в воскресенье, 14 июля 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы составит 26-27°С.
А специализированный ресурс Seatemperature отмечает: температура воды в Одессе сегодня будет достаточно комфортной для купания в жаркий день.
Температура воды в курортных местах Одесской области:
Также напомним, что сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 32-34°С, а в Одесской области – до 32-37°С.
Как сообщала «Одесская жизнь», сейчас Украина находится под влиянием так называемой «тепловой волны» – жаркого воздуха, который движется из Африки и дополнительно прогревается из-за малооблачной погоды.