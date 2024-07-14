Температура моря в Одессе сегодня, 14 июля: вода «парное молоко»

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в воскресенье, 14 июля 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы составит 26-27°С.

А специализированный ресурс Seatemperature отмечает: температура воды в Одессе сегодня будет достаточно комфортной для купания в жаркий день.

Температура воды в курортных местах Одесской области:

Также напомним, что сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 32-34°С, а в Одесской области – до 32-37°С.

Как сообщала «Одесская жизнь», сейчас Украина находится под влиянием так называемой «тепловой волны» – жаркого воздуха, который движется из Африки и дополнительно прогревается из-за малооблачной погоды.