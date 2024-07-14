Температура моря в Одесі сьогодні, 14 липня: вода «парне молоко»

Температура моря в Одесі сьогодні, 14 липня: вода «парне молоко»

Африканська спека поки що й не думає залишати Одеську область, і, відповідно, море та найближчі водоймища продовжують прогріватися. І зараз у всіх місцях регіону вода дуже тепла та комфортна для купання.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у неділю, 14 липня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 26-27°С.

А спеціалізований ресурс Seatemperature зазначає: температура води в Одесі сьогодні буде достатньо комфортною для купання у спекотний день.

Температура води у курортних місцях Одеської області:

Температура води в курортних місцях Одеської області 14 липня 2024

Також нагадаємо, що сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 32-34°С, а в Одеській області – до 32-37°С.

Як повідомляло «Одеське життя», зараз Україна знаходиться під впливом так званої «теплової хвилі» – спекотного повітря, яке рухається з Африки та додатково прогрівається через малохмарну погоду.

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