Температура моря в Одесі сьогодні, 14 липня: вода «парне молоко»

Африканська спека поки що й не думає залишати Одеську область, і, відповідно, море та найближчі водоймища продовжують прогріватися. І зараз у всіх місцях регіону вода дуже тепла та комфортна для купання.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у неділю, 14 липня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 26-27°С.
А спеціалізований ресурс Seatemperature зазначає: температура води в Одесі сьогодні буде достатньо комфортною для купання у спекотний день.
Температура води у курортних місцях Одеської області:
Також нагадаємо, що сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 32-34°С, а в Одеській області – до 32-37°С.
Як повідомляло «Одеське життя», зараз Україна знаходиться під впливом так званої «теплової хвилі» – спекотного повітря, яке рухається з Африки та додатково прогрівається через малохмарну погоду.