Температура моря в Одесі сьогодні, 14 липня: вода «парне молоко»

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у неділю, 14 липня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 26-27°С.

А спеціалізований ресурс Seatemperature зазначає: температура води в Одесі сьогодні буде достатньо комфортною для купання у спекотний день.

Температура води у курортних місцях Одеської області:

Також нагадаємо, що сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 32-34°С, а в Одеській області – до 32-37°С.

Як повідомляло «Одеське життя», зараз Україна знаходиться під впливом так званої «теплової хвилі» – спекотного повітря, яке рухається з Африки та додатково прогрівається через малохмарну погоду.