Погода в Одессе: каким обещает быть воскресный день 14 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в восресенье, 14 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится аномально жаркая погода. Без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 14 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 23-25°С, днем 32-34°С.
Температура морской воды 26-27°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-25°С, днем 32-37°С.
На автодорогах области видимость хорошая.