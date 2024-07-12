Аномальная жара пришла из Африки и может длиться очень долго

Аномальная жара пришла из Африки и может длиться очень долго

Украина сейчас находится под влиянием жаркого воздуха, который движется из Африки и дополнительно прогревается из-за малооблачной погоды. Это явление уже можно назвать «тепловой волной», — сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей в Одессе.

Тепловая волна характеризуется аномально высокими температурами днем и ночью, длящимися от нескольких дней до нескольких недель на большой площади. Часто она сопровождается высокой влажностью, которая усиливает ощущение жары.

Во время таких волн искусственные поверхности поглощают до 95% солнечной энергии, отдавая ее воздуху, что приводит к образованию «городских островов тепла» — зон, где температура значительно выше, чем в сельской местности.

карта синоптиков

Кроме того, тепловая волна способствует повышению загрязнения воздуха из-за увеличения частиц в воздухе, риска лесных пожаров и присутствия тропосферного озона и оксидов азота, которые являются источниками фотохимического загрязнения.

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