Ключевые моменты:
- Вода прогрелась до 24–25 °C, что считается идеальной температурой для отдыха у моря.
- Температура воздуха днём — 28–30 °C в Одессе, 27–32 °C в области; облачность переменная, осадков не ожидается; ветер — северо-западный, 5–10 м/с
Состояние моря и погодные условия 2 августа
Сегодняшняя температура морской воды в Одессе, как и вчера — 24–25 °C. Вода немного прохладнее, чем была в конце июля, но эти показатели всё ещё находятся в пределах температуры, которая считается идеальной для пляжного отдыха.
Температура воздуха днём в городе будет держаться в пределах 28–30 °C, а в области прогнозируется 27–32 °C. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный — 5–10 м/с, что способствует естественному охлаждению и хорошо проветривает воздух у побережья.
Так что если вы собираетесь на пляж — будьте уверены: вода прогрета, жара не такая сильная, как в конце июля, и будет дуть приятный ветерок. Изменений погоды в течение дня синоптики не прогнозируют.
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