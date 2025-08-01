Ключевые моменты:
- В Одессе и области 2 августа – переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха достигнет +30+33°C;
- Ветер северо-восточный, 5–10 м/с;
- Температура морской воды – 24–25°C;
- Ночью в Одессе +19+21°C, в области +16+21°C;
- Видимость на автодорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 2 августа
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 августа
По Одесской области завтра также ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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