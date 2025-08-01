Лето в Одессе, цветущие розы

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области 2 августа – переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха достигнет +30+33°C;
  • Ветер северо-восточный, 5–10 м/с;
  • Температура морской воды – 24–25°C;
  • Ночью в Одессе +19+21°C, в области +16+21°C;
  • Видимость на автодорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 2 августа

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды 24-25°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 2 августа

По Одесской области завтра также ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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