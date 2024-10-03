Температура морской воды в Одессе сегодня, 3 октября: можно купаться

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 3 октября 2024 года, температура морской воды в Одессе составит 19-20°C. Такая вода является прохладной и освежающей, многим она будет казаться холодной. Хотя для некоторых людей она может быть комфортной для купания.

В свою очередь ресурс Seatemperature информирует, что Черное море у одесского побережья сегодня прогреется до 20,4°C.

По прогнозу, в ближайшие дни температура воды в Одессе достаточно существенно понизится и через 10 дней составит 18,0°С.

Температура воды в курортных местах Одесской области: