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Температура морської води в Одесі сьогодні, 3 жовтня: можна купатися

Температура морської води в Одесі сьогодні, 3 жовтня: можна купатися

Сьогодні синоптики істотних опадів не прогнозують, вдень буде досить тепло до 25°С. «Одесская жизнь» продовжує інформувати про температуру морської води біля узбережжя Одеси.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у четвер, 3 жовтня 2024 року, температура морської води в Одесі становитиме 19-20°C. Така вода є прохолодною та освіжаючою, багатьом вона здаватиметься холодною. Хоча для деяких людей вона може бути комфортною для купання.

Зі свого боку ресурс Seatemperature інформує, що Чорне море біля одеського узбережжя сьогодні прогріється до 20,4°C.

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За прогнозом, найближчими днями температура води в Одесі досить істотно знизиться і через 10 днів становитиме 18,0°С.

Температура води в курортних місцях Одеської області:

вода

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