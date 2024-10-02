Новости Одессы и Одесской области

В Одессе определили лучшие школы: результаты рейтинга

В Одессе определили лучшие школы: результаты рейтинга

Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» составил рейтинг общеобразовательных школ Одессы, занявших самые высокие места в рейтинге школ Украины по итогам национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года.

В качестве исходных данных для составления рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты НМТ, полученные выпускниками школ в 2024 году.

При этом, как отмечается на сайте «Освіта.ua», из-за военных действий учащиеся ряда школ покинули свои регионы и продолжали обучение онлайн в других областях Украины или за рубежом. Это могло повлиять на место конкретного заведения в рейтинге.

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«Учитывая формат теста и условия проведения НМТ, сравнивать рейтинг 2024 года с рейтингами предыдущих лет не целесообразно.
Также, учитывая указанные особенности, не целесообразно принятие управленческих решений по результатам учащихся конкретной школы в общем рейтинге»,

– отмечается в сообщении.

Школы в представленном рейтинге ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основании среднего значения баллов национального мультипредметного теста, полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ, и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.

Первая десятка школ Одессы в 2024 году выглядит следующим образом:

Рейтинг лучших школ Одессы

Полный список учебных заведений можно посмотреть здесь.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», пять одесских ВУЗов попали в ТОП-10 «самых умных» высших учебных заведений Украины рейтинга национального издания Forbes.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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