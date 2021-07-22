Температура морской воды в Одессе 22 июля: как повлиял ночной ливень

Сегодня, в четверг, 22 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 24 градуса. Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ночью прошел сильнейший ливень, потому температура воды в море может отличаться от той, что прогнозировали синоптики. И еще важное замечание: потоки воды смыли в море большое число мусора и грязи биолгического происхождения. В такой ситуации возрастает содержание в воде болезнетворных бактерий. Потому купаться на пляжах после обильных осадков не рекомендуется.

При погодных изменениях данные сервисов прогноза погоды о температуре морской воды могут расходиться.

По данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 24 градусов.

По прогнозам воздух днем прогреется до +26+28 °С.

Напомним, ранее проверка показала, что купаться можно на всех официальных пляжах Одессы и региона, кроме Затоки.