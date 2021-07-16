В Одессе проверили качество морской воды: безопасно ли купаться?

Проверка показала, что купаться можно на всех официальных пляжах Одессы и региона, кроме Затоки. Там морская вода не соответствует гигиеническим требованиям.

Исследование проводили специалисты ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

Всего было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 – на санитарно-химические показатели.

Не соответствовали гигиеническим требованиям 3 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям. Из взяли в пгт. Затока Белгород-Днестровского района в прибрежной зоне районов «Центральный», «Солнечный» и «Лиманский».

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