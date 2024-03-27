Тарутинська громада втратила захисника, який воював понад два роки

Про це повідомляє Тарутинська селищна рада.

Відомо, що Віталій Димчегло був призваний на військову службу ще на початку вторгнення, у березні 2022-го року. Весь цей час він сміливо захищав українську землю та свій народ.

Загинув Герой 23 березня цього року під час виконання бойового завдання на спостережному пункті в районі с. Ямполівка Донецької області. Під час інтенсивних артилерійських обстрілів Віталій отримав поранення, несумісні з життям.

Віталій Димчегло не дожив до свого 40-го дня народження три місяці…

“Одещина і Україна втратили ще одного гідного і вірного сина, який героїчно боровся з підступним ворогом. Тарутинська селищна рада висловлює глибокі співчуття родині, родичам, близьким і друзям з приводу передчасної смерті нашого Земляка і Героя. Вічна і світла пам’ять Герою Захиснику”, – зазначили в сільській раді.

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