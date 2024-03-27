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Тарутинська громада втратила захисника, який воював понад два роки

Тарутинська громада втратила захисника, який воював понад два роки

Тарутинська громада отримала ще одну трагічну звістку – кілька днів тому на полі бою загинув мешканець села Августове Віталій Федорович Димчегло.

Про це повідомляє Тарутинська селищна рада.

Відомо, що Віталій Димчегло був призваний на військову службу ще на початку вторгнення, у березні 2022-го року. Весь цей час він сміливо захищав українську землю та свій народ.

Загинув Герой 23 березня цього року під час виконання бойового завдання на спостережному пункті в районі с. Ямполівка Донецької області. Під час інтенсивних артилерійських обстрілів Віталій отримав поранення, несумісні з життям.

Віталій Димчегло не дожив до свого 40-го дня народження три місяці…

“Одещина і Україна втратили ще одного гідного і вірного сина, який героїчно боровся з підступним ворогом. Тарутинська селищна рада висловлює глибокі співчуття родині, родичам, близьким і друзям з приводу передчасної смерті нашого Земляка і Героя. Вічна і світла пам’ять Герою Захиснику”, – зазначили в сільській раді.

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