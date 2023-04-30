Тарифы на свет неизбежно повысят – названы сроки (видео)

На фоне ущерба, который страна-агрессор россия нанесла энергосистеме Украины, повышение тарифов на электроэнергию является неизбежным. Об этом заявил сегодня в эфире телемарафона замминистра энергетики Фарид Сафаров.

При этом он отметил, что тарифы будут повышены перед следующим отопительным сезоном.

«Изменения тарифов – это тяжелые и вынужденные решения. Пока правительство и НКРЭКУ (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – прим. ред.) прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф», – отметил замминистра.

Также Сафаров подчеркнул, что данная мера необходима и избежать ее не удастся, поскольку иначе прохождение следующего отопительного сезона будет под вопросом.

«Придется такое решение принять, поскольку иначе энергетика не сможет не то что восстановиться, а и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей», – отметил Сафаров.

При этом он напомнил, что для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо более 3 млрд долларов. Из них 1,2 млрд – для закупки определенного типа ресурсов, а остальная сумма – это то, что необходимо, чтобы восстановить линии систем передачи и распределения электроэнергии.

Напомним, 25 апреля 2023 года, Кабмин принял решение о продлении действия действующих тарифов на электроэнергию еще на месяц – до 31 мая текущего года.

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф на свет составляет 1,44 грн/кВт-час при потреблении до 250 кВт и 1,68 грн/кВт-час – в случае потребления более 250 кВт-час в месяц.

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Источник: УНИАН