Повысят ли тарифы на свет: Кабмин принял решение

Сегодня, во вторник, 25 апреля 2023 года, Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия действующих тарифов на электроэнергию еще на месяц – до 31 мая текущего года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, открывая заседание правительства.

«Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц»,

– сказал премьер.

В свою очередь представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, что соответствующие изменения внесли в постановление Кабмина №483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии» от 5 июня 2019 года.

«Продлено с целью социальной защиты населения от повышения цен (тарифов) на электрическую энергию для бытовых потребителей в условиях военного положения в Украине действие фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 мая 2023 года»,

– написал Мельничук.

Напомним, текущий тариф для потребителей (1,44 грн/кВт-час и 1,68 грн/кВт-час в случае потребления от 250 кВт-ч в месяц) был действителен до 1 мая 2023 года.

Ранее председатель Нацкомиссии, осуществляющий госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский сообщал, что тарифы на свет для населения могут вырасти до 2,4 грн/кВт-час или 2,8 грн/кВт-час при сохранении тарифа 1,44 грн/кВт-час, действующего для месячного потребления до 250 кВт-ч.

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Источник: apostrophe.ua, фото с Telegram-канала УНИАН