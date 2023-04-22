Тарифы на свет для населения могут вырасти до 2,8 гривен за киловатт

Судя по всему, повышение цен на электроэнергию в Украине неизбежно, хотя, возможно, оно будет меньше, чем ранее называли эксперты. Это дал понять председатель Нацкомиссии, осуществляющий госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

Как заявил сегодня глава НКРЭКУ в эфире национального телемарафона «Єдині новини», один из базовых вариантов установления новых тарифов на электричество для населения предусматривает их повышение до 2,4 грн/кВт-час или 2,8 грн/кВт-час при сохранении тарифа 1,44 грн/кВт-час, действующего для месячного потребления до 250 кВт-ч.

«Рассматриваются некоторые варианты. Один из базовых – это ориентировочно 1,44 грн/кВт-ч, а затем 2,4 грн/кВт-ч или 2,8 грн/кВт-ч. Это такая ситуация. В ней главное обеспечить действенную программу защиты незащищенных слоев населения»,

– заявил Ущаповский.

При этом, при каких объемах потребления может действовать тариф в 1,44 грн/кВт-час и когда будут ведены новые тарифы, глава НКРЭКУ не уточнил.

В то же время Ущаповский отметил, что о повышении тарифов для населения до рыночного уровня, который сейчас составляет примерно 6,2 грн/кВт-ч, речь не идет.

Напомним, сейчас действующий тариф на электроэнергию для населения в Украине составляет 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а сверх этого объема – 1,68 грн/кВт-ч. Его действие истекает 1 мая этого года.

Ранее одним из наиболее обсуждаемых участниками процесса (в частности, Минэнерго, генерацией, «Укрэнерго», НКРЭКУ) решений в неофициальных беседах называли повышение тарифа до 2,8-2,9 грн/кВт-ч, что позволило бы примерно на треть снизить нагрузку на исполнителей ПСО по поддержанию тарифов для населения – «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» и дало бы им часть средств на восстановление объектов, поврежденных вследствие массированных ракетных атак россиянами. В то же время, как отмечают участники процесса, вероятным будет решение продлить действующие тарифы еще на месяц «по политическим соображениям».

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Источник: interfax.com.ua, фото biz.nv.ua