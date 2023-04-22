Новости Одессы и Одесской области

Тарифы на свет для населения могут вырасти до 2,8 гривен за киловатт

Тарифы на свет для населения могут вырасти до 2,8 гривен за киловатт

Судя по всему, повышение цен на электроэнергию в Украине неизбежно, хотя, возможно, оно будет меньше, чем ранее называли эксперты. Это дал понять председатель Нацкомиссии, осуществляющий госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

Как заявил сегодня глава НКРЭКУ в эфире национального телемарафона «Єдині новини», один из базовых вариантов установления новых тарифов на электричество для населения предусматривает их повышение до 2,4 грн/кВт-час или 2,8 грн/кВт-час при сохранении тарифа 1,44 грн/кВт-час, действующего для месячного потребления до 250 кВт-ч.

«Рассматриваются некоторые варианты. Один из базовых – это ориентировочно 1,44 грн/кВт-ч, а затем 2,4 грн/кВт-ч или 2,8 грн/кВт-ч. Это такая ситуация. В ней главное обеспечить действенную программу защиты незащищенных слоев населения»,

– заявил Ущаповский.

При этом, при каких объемах потребления может действовать тариф в 1,44 грн/кВт-час и когда будут ведены новые тарифы, глава НКРЭКУ не уточнил.

В то же время Ущаповский отметил, что о повышении тарифов для населения до рыночного уровня, который сейчас составляет примерно 6,2 грн/кВт-ч, речь не идет.

Напомним, сейчас действующий тариф на электроэнергию для населения в Украине составляет 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а сверх этого объема – 1,68 грн/кВт-ч. Его действие истекает 1 мая этого года.

Ранее одним из наиболее обсуждаемых участниками процесса (в частности, Минэнерго, генерацией, «Укрэнерго», НКРЭКУ) решений в неофициальных беседах называли повышение тарифа до 2,8-2,9 грн/кВт-ч, что позволило бы примерно на треть снизить нагрузку на исполнителей ПСО по поддержанию тарифов для населения – «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» и дало бы им часть средств на восстановление объектов, поврежденных вследствие массированных ракетных атак россиянами. В то же время, как отмечают участники процесса, вероятным будет решение продлить действующие тарифы еще на месяц «по политическим соображениям».

Читайте также:

Источник: interfax.com.ua, фото biz.nv.ua

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить