Как сэкономить при оплате за газ?

Каждый клиент «Нафтогаза» имеет возможность получить скидку 1%, если выполнит несколько условий. Об этом рассказали в газовой компании.
Как же можно сэкономить?
Во-первых, плату за газ необходимо производить до 15 числа текущего месяца. И сделать это нужно в личном кабинете или в Viber-чате.
Кстати:
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Во-вторых, уплатить необходимо всю сумму с копейками и не копить долги.
Льгота будет учитываться при оплате следующей платежки. В компании уточнили, что скидка не плюсуется и начисляется только при отсутствии задолженности.
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Фото: PMG.ua