Как сэкономить при оплате за газ?

Каждый клиент «Нафтогаза» имеет возможность получить скидку 1%, если выполнит несколько условий. Об этом рассказали в газовой компании.

Как же можно сэкономить?

Во-первых, плату за газ необходимо производить до 15 числа текущего месяца. И сделать это нужно в личном кабинете или в Viber-чате.

Кстати:

узнать новости о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях, а также и получить полезные советы на коммунальные темы вы можете:

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и в Viber «Коммуналка ОЖ».

Во-вторых, уплатить необходимо всю сумму с копейками и не копить долги.

Льгота будет учитываться при оплате следующей платежки. В компании уточнили, что скидка не плюсуется и начисляется только при отсутствии задолженности.

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Фото: PMG.ua