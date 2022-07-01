Газ от «Нафтогаза»: отвечаем на вопросы

15 июня стало известно о том, что весомая часть потребителей теперь получает газ от государственной компании «Нафтогаз України». Как заявили в компании, большинство поставщиков газа не могли выполнять свои функции в условиях военного положения. И чтобы люди не остались без энергоресурса, «Нафтогаз» автоматически стал для них поставщиком последней надежды (ППН). Что произошло и о чем должны знать потребители?

Об оплате, долгах и договоре

Информацию в связи со сложившейся ситуацией «Нафтогаз» изложил на сайте gas.ua. Но так как доступ к интернету есть не у всех, мы поделимся ею со своими читателями и дадим ответы на актуальные вопросы.

Кто стал клиентом «Нафтогаза»?

С 1 мая более 8,8 миллиона домохозяйств стали клиентами «Нафтогаза». Это потребители, ранее получавшие природный газ от семнадцати поставщиков под брендом «Твой газсбыт» и «Одессагаз-Поставка». Таким образом, изменение поставщика газа затронуло жителей Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областей.

Нужно ли заключать новый договор?

Переход от старого поставщика к ППН произошел автоматически. По правилам, потребители должны были через 60 дней выбрать себе нового поставщика (им, к слову, мог быть и тот же «Нафтогаз», — прим. ред.) и подписать заявление-присоединение. Но Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) задним числом принял решение о подключении потребителей к реестру клиентов «Нафтогаза». А это значит, что «Нафтогаз» для указанных потребителей с 1 мая 2022 года стал полноправным поставщиком (уже не ППН), и новое заявление-присоединение оформлять не обязательно.

Как узнать новый номер лицевого счета?

У нового поставщика газа абоненты имеют другой номер лицевого счета. Его можно узнать несколькими способами:

на странице сайта gas.ua выбрать раздел «Дізнатися номер рахунку»;

в чатах GASUA в «Вайбере», «Телеграме»;

в мессенджере «Фейсбук»;

на платежках газопоставляющей компании «Нафтогаз України»;

по телефонам контакт-центра:

Водафон: (066) 300-2-888;

Киевстар: (098) 300-2-888;

Лайфселл: (093) 300-2-888.

Для идентификации на электронных ресурсах потребуется ввести персональный EIC-код.

Это 16 алфавитно-цифровых символов, которые можно найти в заявлениях-присоединениях к условиям договоров по поставке или распределению природного газа, а также — на старых платежных квитанциях и в личном кабинете. Еще один вариант — выяснить EIC-код у прежнего поставщика или в облгазе.

Кому и как платить?

Новые клиенты производят оплату за газ, потребленный до 30 апреля 2022 года, предыдущему поставщику, а с 1 мая 2022 года — «Нафтогазу Украины».

Какой тариф у «Нафтогаза»?

Компания предлагает один из самых низких тарифов по тарифному плану «Фиксированный» — 7,96 гривни за кубометр (с НДС, но без учета транспортировки). Он действует до 1 мая 2023 года.

Оплачивать счета надо до 25 числа месяца, следующего за расчетным. Для потребителей, которые рассчитываются раньше, действует скидка. Так, оплачивая газ до 15 числа в личном кабинете или чат-боте, предоставляется скидка 1%.

6. Как получить счет на оплату?

Получить счет за потребленный газ можно несколькими способами, в частности:

в личном кабинете на my.gas.ua (после регистрации на сайте);

в чате GASUA в «Вайбере», «Телеграме»;

в мессенджере «Фейсбук»;

по «Укрпочте» (после 20 числа текущего месяца и только в тех регионах, где нет активных боевых действий).

Какие реквизиты указывать при оплате?

Если производить оплату в банке или на почте, следует указать следующие реквизиты:

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»

ЄДРПОУ: 40121452

IBAN: UA893004650000000260323012042 в АТ «Ощадбанк» м. Києва

МФО 300465

Также оплату можно произвести онлайн (в личном кабинете, указанных выше электронных средствах связи, через сайты банков, «Укрпочты», «Новой почты»).

Как проверить состояние счета у «Нафтогаза»?

Можно зайти в личный кабинет my.gas.ua или воспользоваться чат-ботами GASUA в «Вайбере» или «Телеграме» и сформировать справку о состоянии счета. Это можно сделать в разделе «Услуги онлайн» (опция «Документы»).

У кого нет возможности пользоваться интернетом, можно позвонить по телефонам контакт-центра компании (см. выше).

Что делать, если есть долг за газ?

Несмотря на то, что потребителя обслуживает другая компания, договор с предыдущим поставщиком остается в силе, пока клиент полностью не рассчитается за потребленный газ. То есть он будет получать счета от двух поставщиков: от старого — с имеющимся долгом и от нового — за газ, потребленный в предыдущем месяце.

Лучший способ решить вопрос с долгами — оформить договор реструктуризации долга.

Если появится задолженность перед «Нафтогазом», провести реструктуризацию, по сообщению компании, можно онлайн — через чат-бот GASUA в «Вайбере» и «Телеграме».

Как вернуть переплату за газ?

Значительная часть потребителей с большим опозданием узнали о том, что стали клиентами «Нафтогаза». Кто-то даже успел рассчитаться за майский газ со старым поставщиком. Увы, взаимозачет этих денег между предприятиями невозможен. Потребитель должен сам позаботиться о возвращении своих денег, и процесс этот потребует определенных усилий.

Владелец лицевого счета должен обратиться к старому поставщику с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы и приложить пакет документов:

копию паспорта (первые две страницы и регистрация);

копию идентификационного кода;

справку с реквизитами карточного счета из банка;

копию квитанции об оплате природного газа за период, когда возникла переплата.

Все копии документов должны быть заверены потребителем, а именно содержать надпись «Согласно оригиналу», дату и подпись. Документы можно отнести лично либо отправить по почте, в том числе — на электронный ящик поставщика. Деньги должны вернуть в течение 14 календарных дней, но в условиях военного положения этот период может быть больше.

Цифровые технологии помогут не всем

Компания «Нафтогаз» стала монополистом на розничном рынке газа. На сегодняшний день у нее 98% бытовых потребителей. Еще два месяца назад газопоставляющих компаний было 59, осталось всего 14. Если говорить о плюсах, то это, безусловно, тариф. Он у «Нафтогаза» более привлекательный, нежели был у некоторых старых поставщиков.

Ну а самый большой минус — в основном, по части коммуникации с населением. Во-первых, у предприятия нет центров обслуживания абонентов на местах. То есть пойти и пообщаться не получится. Во-вторых, предложенные электронные средства связи — не вариант, особенно для людей пожилого возраста. Чат-бот — это робот, который не может дать ответы на индивидуальные вопросы, он их не понимает. В-третьих, дозвониться в контакт-центр тоже непросто. Если удается — снова говорит робот с предложениями нажать то одну цифру, то другую. До живого оператора (надо нажать цифру 8) дело практически не доходит — либо звонок срывается, либо нужно запастись терпением.

Плохо и то, что на сайте «Нафтогаза», в разделе «Контакты», нет адреса для писем, как нет и информации о должностных лицах компании. А при таком огромном числе абонентов наверняка будет и много вопросов. Куда их писать пенсионерам и кому адресовать?

При этом стоит отметить еще положительный момент — автоматический перевод новых клиентов с ППН на стандартные условия. В противном случае людям пришлось бы ломать голову, пытаясь оформить договор на сайте «Нафтогаза», что тоже вызывает определенные трудности, либо обивать пороги партнеров предприятия («Ощадбанка», банков ПУМБ и ТАС, «Новой Почты») с пакетом документов. Для тех, кто может пользоваться интернетом и не любит задавать вопросы — хорош вариант с личным кабинетом. Он работает и содержит историю расчетов, действующий тариф, сумму к оплате и другую информацию.

Автор Ольга НОВИКОВА