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Что делать, если отключили газ?

Что делать, если отключили газ?

Сегодня пошел 231-й день войны… Рашисты намеренно устраивают нам массированные ракетные атаки и бьют по нашим объектам инфраструктуры. Но хотя их попытки запугать нас и сломать напрасны, последствия «прилетов» все же могут усложнить нам жизнь – ведь остаться в наше время без электричества, воды, газа и связи ой, как непросто. Но ведь не зря говорится: кто предупрежден, тот вооружен. И поэтому мы обязательно выстоим!

«Одесская жизнь» делится со своими читателями полезными советами и рекомендациями о том, как подготовиться к возможным аварийным ситуациям, чтобы не быть застигнутыми врасплох, и что делать в случае аварии.

И сегодня мы узнаем порядок действий на случай отключения в наших домах газоснабжения.

Как подготовиться к отключению газа:

  • заранее подготовьте туристическую горелку для приготовления пищи;
  • сделайте запасы продуктов быстрого приготовления и длительного хранения;
  • заранее спланируйте вариант переезда на зиму в дом с дровяным с дровяным или угольным отоплением.

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Что делать в случае аварии:

  • перекройте газовый вентиль в своем доме;
  • используйте мангалы, дровяные печи и буржуйки для приготовления пищи во дворах;
  • при этом отапливать такими печами квартиры категорически запрещается.

Отключение газа, советы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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