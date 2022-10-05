В платежке за газ завышена сумма – что делать?

За последних несколько месяцев более 10 миллионов потребителей стали клиентами «Нафтогаза». И, как рассказали в компании, многие жалуются на суммы в платежках, которые не соответствуют реальному потреблению газа.
Специалисты разъяснили, что расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных Оператора ГРС (облгаза).
Если сумма в платежке завышена, потребителям рекомендуют:
- обратиться к Оператору ГРС для корректировки информации;
- если решить проблему не удалось – направить в облгаз официальную письменную претензию с требованием разъяснить, откуда в счетах появилась указанная сумма;
- параллельно написать обращение в Национальную комиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Можно не только подать жалобу о нарушении со стороны Оператора ГРС, но и подкрепить ее требованием провести проверку соблюдения лицензионных условий оператором.
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Фото: Хвиля