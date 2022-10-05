В платежке за газ завышена сумма – что делать?

Будет ли Одесса с водой, светом, газом и теплом? В ответ на поражение в Харьковской области российская армия обстреливает объекты гражданской инфраструктуры Украины. В результате без света и водоснабжения остались многие населенные пункты. Нас ждет тяжелая зима. И главным ее риском становятся атаки рашистов на энергетические объекты страны. Как зимовать будем и есть ли у одесских городских властей «план Б» на случай повреждений систем жизнеобеспечения Одессы, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Нафтогаз предрекает украинцам самую холодную зиму за последние десятилетия Даже если россия не разрушит инфраструктуру, связанную с поставки тепла и газа, украинцев все равно ждет холодная зима. Тепло подадут позже, а средняя температура теплоносителя будет снижена. ПОДРОБНЕЕ