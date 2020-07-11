Танкер Delfi уберут до 20 июля, но есть условие

Танкер Delfi уберут с одесского пляжа “Дельфин” до 20 июля, но есть одно условие.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Офис президента.

По словам министра, Delfi уберут в запланированные сроки при условии ясной погоды и отсутствия волн.

Ранее сообщалось, что работы начнутся уже на следующей неделе.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

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