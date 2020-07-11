Поднимать танкер Delfi начнут на следующей неделе – подробности

Поднимать затонувший на одесском пляже «Дельфин» танкер Delfi начнут уже на следующей неделе.

Владелец танкера планирует перевернуть судно «на ровный киль», сообщил на своей странице в Фейсбук глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Кроме того, будут считать убытки, которые нанесены окружающей среде. Их должен будет компенсировать судовладелец.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

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