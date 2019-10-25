Судебные разбирательства вокруг Летнего театра продолжаются, но третьи стороны на заседание не явились

Как передает корреспондент «Одесской жизни», речь идет о заседании суда, на котором оспаривается решение Одесского окружного административного суда о статусе территории Летнего театра. На него были приглашены третьи стороны ответчика, так как судьи посчитали, что интересы этих организаций также затрагиваются. Однако никто из представителей этих ООО не появился сегодня в суде. А «Стар строй юг» вообще отрицает свою причастность ко всему происходящему вокруг Летнего театра.

«У них нет обязанности приходить. Но я думаю, что любое юридическое лицо на их месте, зная то, что действия явно являются незаконными, то, что вызвало огромный резонанс в обществе, пришли бы. Потому что, когда человек уверен в своей позиции, он знает, что он прав – он приходит. Приходит и объясняет. Мы на протяжении всего этого времени не видели, чтобы ООО «Летний театр» и «Городской Летний театр» вышли к одесситам и ответили что-то внятное», – рассказал адвокат одесского «Автомайдана» Алексей Мельников.

Напомним, на прошлых заседаниях суда выяснилось, что Исполнительный комитет Одесского горсовета не считает территорию Летнего объектом культурной ценности.

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск компании «Солинг», поэтому теперь территорию Летнего сада могут застроить. Но на это решение была подана апелляция. Так что ещё ни одно решение по статусу территории не вступило в силу.

Следующее заседание назначено на 28 октября. Стороны перейдут к дебатам. А суд, возможно, в тот же день вынесет решение.