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Новости Одессы и Одесской области

Активисты проиграли суд против утверждения проекта благоустройства Летнего театра

Активисты проиграли суд против утверждения проекта благоустройства Летнего театра

Суд оставил без удовлетворения иск активистов к исполнительному комитету горсовета.

Сегодня с 10 часов утра и до 4 часов вечера длилось заседание суда, во время которого представители всеукраинской организации «Автомайдан», общественной организации «Зеленый лист» и депутата горсовета Ольги Квасницкой пытались доказать незаконность утверждения исполкомом проекта благоустройства Летнего театра.

Сторона истца

Представители ООО «Летний Театр» и ООО «Городской Летний театр» на сегодняшнем заседании отсутствовали.

Сторона ответчика

От имени ответчика выступал представитель исполкома Владимир Винюков.

Во время заседания возникала путаница, когда речь заходила о проекте благоустройства. Ответчик упоминал и визуализацию, которая была принята на заседании исполкома, и ещё один проект, который, якобы, был разработан уже после заседания исполкома.

Неоднократно оспаривался и статус территории Летнего театра. Как выяснилось, в мэрию не поступало никаких уведомлений о том, что Министерство культуры внесло территорию театра в состав Горсада, распространив на Летний статус памятника культурного наследия.

В итоге суд отказал активистам в удовлетворении иска.

«Мне интересно, какой был у суда мотив. Но пока не увижу полный текст основания такого решения, мне сейчас сложно что-либо сказать. Но, благодаря заседанию, мы увидели, каким образом действует наша местная власть», – сказал адвокат Алексей Мельников, представлявший на заседании интересы ВО «Автомайдан».

Адвокат Алексей Мельников

Также представители истца собираются обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Напомним, что оспариваемый «Проект благоустройства Летнего театра» был утвержден на заседании исполнительного комитета города 28 марта.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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