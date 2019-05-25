Судьбу одесских военных моряков решил Международный трибунал

Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, рассмотрел иск Украины об освобождении моряков, плененных РФ в Керченском проливе.

Суд постановил, что Россия обязана освободить 24 пленных украинских моряка и вернуть захваченные корабли. Трибунал принял решение по трем пунктам:

немедленно освободить и вернуть 3 украинских корабля,

немедленно освободить украинских моряков и позволить им вернуться в Украину,

Россия и Украина должны до 25 июня предоставить отчет о выполнении временных мероприятий.

Однако, нынешнее постановление не может ограничить рассмотрение дела по сути, а также не может остановить уголовное производство в отношение военных моряков.

Украина обратилась в Международный трибунал 16 апреля с просьбой принять меры к РФ, которая удерживает в плену украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Напомним, три судна – два малых бронированных артиллерийских катера “Бердянск” и “Никополь” и рейдовый буксир “Яны Капу“, которые шли из Одессы в Мариуполь, были захвачены российскими военными 25 ноября, далее их содержали в московском СИЗО. Вслед за этими событиями в Украине ввели военное положение на месяц, до 26 декабря. Все они признали себя военнопленными

Фото: с сайта Международного трибунала по морскому праву