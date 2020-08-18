Судьба дома Гоголя и годовщина пожара в Токио Стар: коротко о вчерашних одесских новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- На поселке Котовского открылась небольшая станция по сортировке мусора. Вторсырье отправляют на переработку или сжигают. График работы уже установлен на эту неделю, а также есть четкий список, что можно сдать.
- 17 августа – годовщина трагического пожара с многочисленными жертвами в одесском отеле “Токио Стар”. “Одесская жизнь” узнала, как сейчас выглядит сгоревшее здание и напоминает хронологию тех событий.
- «Непригодный доля проживания»: так звучит вердикт, вынесенный специалистами по поводу фасадного корпуса дома Гоголя.