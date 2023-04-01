Гоголь в Одессе: холерный Карантин, немного Ниццы и жженка собственного приготовления

1 апреля – не только Юморинный день. В этот день родился и знаменитый украинский писатель Николай Гоголь. То ли по этой причине, то ли потому, что Гоголь проживал в нашем городе, но Юморину и Гоголя «соединяли» не раз. Однажды даже в шествующую колонну 1 апреля втерся гоголевский герой в виде огромного Носа… «Живой» Гоголь тоже не раз шествовал в числе других персонажей одесской Юморины по улицам города.

А вот в 1975 году в дни одесской Юморины Олег Сташкевич решил поставить гоголевские «Записки сумасшедшего». Причем ставил этот моноспектакль не где-нибудь, а прямо в одном из обычных двориков.

«Гоголь намерен провести зиму в Одессе»

Николай Васильевич Гоголь-Яновский (1809-1852) дважды побывал в Одессе – в 1848-м и 1850-51 годах. И оба раза жил на одной и той же улице – Казарменной (позже – Надеждинской). Сейчас эта улица носит имя Гоголя.

В первый раз с приездом в Одессу Гоголю не повезло: он прибыл в город, где свирепствовала холера, и писателю пришлось долгое время (не менее двух недель) находиться в Карантине – на территории нынешнего парка Шевченко. В город он все-таки попал, даже прожил несколько дней, но боязнь заразиться заставила его покинуть Одессу. Жил он на Надеждинской, 15.

Второе путешествие в наш город оказалось более длительным – с октября 1850-го по март 1851 года. Приезд писателя был отмечен в местной прессе. Интернет-ресурс одесского туристического агентства «Тудой-сюдой» приводит заметку из «Одесского вестника» от 28 октября 1850 года:

«На днях в наш город приехал Н.В.Гоголь, который, как говорят, намерен провести здесь зиму».

Одесские адреса Гоголя

Писатель жил в доме, который сейчас именуется одесситами «домом Гоголя» (отметим, полуразрушенным, который еще перед войной все же решили спасти). На самом деле, это дом А.Трощинского (дальний родственник Гоголя), который находится на сегодняшней улице Гоголя, 11. Здесь писатель работал над вторым томом «Мертвых душ».

Теплолюбивый Гоголь радовался мягкой одесской зиме, и в письмах даже сравнивал Одессу с Ниццей.

«В доме Репниных в Одессе, у брата Варвары князя Василия Николаевича, Гоголь стал частым гостем: почти каждый день у них обедал, там даже была выделена комната, где он мог работать – стоя за конторкой, как привык. А в домовой часовне Репниных писатель истово молился, на удивление слуг, «по-мужицки» – то есть стоя на коленях и отбивая поклоны, встряхивая длинными волосами. Бывал Гоголь и в гостях у Льва Пушкина, в доме на Греческой 45… «В доме у князей Репниных, Николай Васильевич даже создал хор, исполнявший подобные народные песни, из украинцев-студентов Ришельевского лицея»,

– рассказывают в турагентстве «Тудой-сюдой».

Ришельевский лицей (известное здание на углу Дерибасовской и Екатерининской) – еще один одесский адрес писателя: он посещал его неоднократно.

Часто посещал Гоголь и князя Д. Гагарина, бывал и у Льва Пушкина, который в те годы жил в Одессе на углу улиц Дерибасовской и Преображенской, в доме Крамарева. Сейчас на этом месте – знаменитый одесский Пассаж.

Гоголь часто бывал и в Городском театре, где был поставлен его «Ревизор», общался с артистами; его можно было встретить в знаменитом ресторане Цезаря Отона (Оттона) – известном как дом Рено на улице Дерибасовской, 10.

В Одессе Гоголь сытно ел и готовил жженку

В воспоминаниях современников есть упоминания, что Гоголь любил сытно поесть, а пребывая в хорошем расположении духа, выходя из ресторана напевал свои любимые украинские песни – «Та вже третiй вечiр, як дiвчину бачив», «Ходить гарбуз по городу».

На экскурсии по Дерибасовской одесский краевед, экскурсовод Евгений Гринкевич рассказывал, что дом по адресу Дерибасовская, 10 был одним из самых больших и знаменитых домов молодой Одессы. Его владелец негоциант Рено открыл в доме казино и гостиницу. Тут же на первом этаже находился ресторан, принадлежавший французу Цезарю Отону.

«Гоголь появлялся там вечером. Отон тут же предлагал почетному клиенту изысканные творения своей кухни. Гоголь неизменно заказывал мясо. Писатель пил немного – рюмку водки, рюмку хереса, в конце обеда – бокал шампанского. Тут же, в ресторане Отона, Гоголь в обязательном порядке лично сам варил так называемую жженку – ром или коньяк пережигал с сахаром, говорят, получалось вкусно. Сам Гоголь пил ее мало, в основном, жженкой щедро угощались его друзья»,

– рассказывает Евгений Гринкевич.

Одесса – в память о Гоголе

«Встретив свою последнюю весну, Гоголь покинул Одессу. После прощального обеда у Отона, друзья проводили его до Дерибасовской, где он тепло со всеми попрощался. Снова обещал вернуться зимовать в Одессу: «Здесь я могу дышать»,

– пишет Александр Москаленко.

…Улица Надеждинская стала именоваться именем Гоголя в 1902 году. Так получилось, что на доме, где он жил, были установлены в разное время сразу две мемориальные таблички в память о писателе.

Памятник Гоголю в Одессе тоже есть. Он установлен в саду скульптур Одесского литературного музея. Писатель правит своей «птицей-тройкой». Памятник появился в 2009 году, к 200-летию Гоголя. Скульптор – Олег Черноиванов.

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