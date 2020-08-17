«Непригодный для проживания»: о сегодняшнем дне и дальнейшей судьбе одесского дома Гоголя

Да, речь идет о фасадном корпусе несчастного здания. Не будем забывать, что в доме Гоголя на одноименной улице в других корпусах по-прежнему живут люди, со страхом поглядывая на несчастный корпус, который уже частично «рухал». Двор ведь общий, а со стороны двора нет даже никакого ограждения.

— Этот флигель сегодня официально признали аварийным?.. Ни фига себе! А до этого он был каким?! Он же разрушенный стоит уже столько лет! — возмутилась «полученной информации» проживающая здесь одесситка.

Да, что касается фасадной части (плюс ситуация с этим же корпусом, где даже крыша провалилась), то тут, конечно, «ваще красота». Причем, что со стороны улицы, что со стороны двора, как видите на предоставленных фото. Даже давнее металлическое ограждение выглядит жутковато, плюс груды самого разнообразного мусора за ним, плюс общий «внешний вид» — это такой себе наш очередной кошмар. И вот нравится мне, что историческое здание имеет аж две мемориальные таблички, вещающие, что здесь останавливался сам Николай Васильевич… Кстати, дом принадлежал дяде Гоголя. Писатель останавливался у него, когда жил в Одессе в 1850-1851 годах.

Фото дома Гоголя смотрите в галерее:

Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора За ограждением дома Гоголя За ограждением дома Гоголя

Официально

30 июля 2020 года решением исполкома Одесского городского совета была создана комиссия по обследованию состояния жилого дома, расположенного по ул. Гоголя, 11. Сегодня жилой дом по этому адресу состоит из четырех корпусов. Писатель жил в фасадном г-образном корпусе (літ. «А») – именно эту часть одесситы называют Домом Гоголя. Как прозвучало в ходе исполкома, «несмотря на то, что аварийное состояние Дома Гоголя очевидно, для выполнения законодательной процедуры и продолжения нашей работы необходимо получить экспертное заключение».

Выводы экспертов

Из заключения экспертов: «на протяжении последних лет жилые помещения г-образного фасадного корпуса не эксплуатировались. Этот корпус отключен от инженерных сетей и не обслуживается. Элементы декоративной отделки фасадов значительно повреждены, деформированы или утрачены. Карнизы имеют отдельные участки обрушения архитектурного декора. Больше всего повреждений декора зафиксировано на внешних стенах пятигранного эркера в центральной части главного фасада. Лепной декор наличников, подоконных филенок, межэтажных тяг также имеет разрушенные участки. В правой части здания провалена кровля. Из-за отсутствия кровли и избыточной влажности произошло обрушение чердачного перекрытия и перекрытия между первым и вторым этажами. В результате обрушения крыши и кровли внутренние помещения в правой части здания являются незащищенными от атмосферных воздействий».

Фото дома Гоголя смотрите в галерее:

Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора За ограждением дома Гоголя За ограждением дома Гоголя

Дом Гоголя Дом Гоголя photo_2020-08-17_15-23-38 photo_2020-08-17_15-23-45 photo_2020-08-17_15-23-53 photo_2020-08-17_15-24-01

Что решил исполком?

Решением исполкома Одесского городского совета фасадный г-образный корпус (літ. А) жилого дома по ул. Гоголя, 11 признан непригодным для проживания и таким, что не соответствует техническим и санитарным требованиям.

А дальше?

Как сообщается официально, в ближайшее время начнется разработка проекта консервации объекта на осенне-зимний период. Параллельно с этим будет разработан проект реставрации Дома Гоголя и определены источники финансирования работ. До конца августа будет убран металлический забор, появится драпировка и будут установлены леса.

Фото дома Гоголя смотрите в галерее:

Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора Дом Гоголя со стороны двора За ограждением дома Гоголя За ограждением дома Гоголя











Фото: Мария Котова