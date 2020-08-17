В Одессе открылась сортировочная станция мусора: какой график работы и что можно принести?

На прошлых выходных на поселке Котовского открылась небольшая станция по сортировке мусора. Вторсырье отправляют на переработку или сжигают. График работы уже установлен на эту неделю, а также есть четкий список, что можно сдать.

15 августа в 13:00 возле ТРЦ «Ривьера» открылась сортировочная станция мусора. Пока что она работает в тестовом режиме. На этой неделе вторсырье будут принимать с 10:00 до 19:00. Также важно понимать, что мусор не только должен быть отсортирован, но и очищен от остатков продуктов питания.

Итак, что можно принести:

макулатуру

стекло

металлические упаковки (консервные банки, банки от напитков)

алюминиевые банки

все PET, PP, HDPE

полиэтиленовые пленки, пакеты

тетрапаки

бумажные стаканчики

мелкую оргтехнику.

Ранее мы рассказывали, как эко-активисты организовали такую станцию и почему они не принимают опасные виды отходов.

Также в Одессе на Приморском бульваре в качестве эксперимента установили подземные мусорные баки. Правда, простояли нетронутыми они недолго – их подожгли хулиганы.