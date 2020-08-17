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В Одессе открылась сортировочная станция мусора: какой график работы и что можно принести?

В Одессе открылась сортировочная станция мусора: какой график работы и что можно принести?

На прошлых выходных на поселке Котовского открылась небольшая станция по сортировке мусора. Вторсырье отправляют на переработку или сжигают. График работы уже установлен на эту неделю, а также есть четкий список, что можно сдать.

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15 августа в 13:00 возле ТРЦ «Ривьера» открылась сортировочная станция мусора. Пока что она работает в тестовом режиме. На этой неделе вторсырье будут принимать с 10:00 до 19:00. Также важно понимать, что мусор не только должен быть отсортирован, но и очищен от остатков продуктов питания.

Итак, что можно принести:

  • макулатуру
  • стекло
  • металлические упаковки (консервные банки, банки от напитков)
  • алюминиевые банки
  • все PET, PP, HDPE
  • полиэтиленовые пленки, пакеты
  • тетрапаки
  • бумажные стаканчики
  • мелкую оргтехнику.

Ранее мы рассказывали, как эко-активисты организовали такую станцию и почему они не принимают опасные виды отходов.

Также в Одессе на Приморском бульваре в качестве эксперимента установили подземные мусорные баки. Правда, простояли нетронутыми они недолго – их подожгли хулиганы.

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

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