Сотрудничал с россиянами: в Одессе осудили директора дельфинария «Немо»

Об этом говорится в приговоре Приморского райсуда Одессы от 11 октября.

Солонцов возглавляет одесское общество с ограниченной ответственностью «Нерум», владеющее дельфинариями «Немо» с 2015 года. В 2014 году фирма стала единственным основателем российского «Дельфинария Немо». Его директором также был назначен Анатолий Солонцов.

По данным следствия, Солонцов, находясь с 2015 года на должности директора ООО «Нерум», в период февраля 2022 года по 17 января 2023 года осуществлял хозяйственную деятельность во взаимодействии с российской федерацией. Мужчина сотрудничал с незаконными органами власти, которые государство агрессор создало на временно оккупированной территории Крыма, в частности, в Алуште и Феодосии.

Все это время подчиненные Анатолию Солонцову предприятия в Крыму и россии платили налоги оккупантам, а также предоставляли 50% скидки на свои услуги российским военнослужащим.

Также от имени «Дельфинария Немо» Солонцов разрешил российской компании аренду морских млекопитающих, а впоследствии как директор компании фактически передал их в рф.

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Уже в январе 2023 года Солонцов сдал полномочия генерального директора «Дельфинария Немо». Эту должность заняла россиянка, которая, как выяснилось позже, является доверенным лицом Солонцова.

Солонцову назначили наказание — 170 тысяч гривен штрафа с конфискацией имущества. Среди конфискованного имущества — 92 «предмета, похожие на боеприпасы», рубли и российская сим-карта.

Кроме того, ему на 10 лет запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Сам Анатолий Солонцов «искренне раскаялся в содеянном и способствовал раскрытию преступления», что стало смягчающим обстоятельством.

Напомним, в прошлом году одесский дельфинарий “Немо” оказался в центре скандала. В соцсетях появилось видео, на котором постояльцы отеля с таким же названием, развлекаются с морскими котиками прямо в номере.