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Суд признал незаконным решение повысить цены на парковку в Одессе

Суд признал незаконным решение повысить цены на парковку в Одессе

Решение Одесского горисполкома о повышении тарифов на парковку в городе Одесский окружной административный суд признал противоправным.

Это следует из обнародованного решения суда.

Еще в январе одессит, который руководит координационным комитетом Общественного союза «Ассоциация автомобилистов Одесской области» подал иск в суд иск.

Мужчина был не согласен с решением исполнительного комитета о росте тарифов на парковку для двух видов площадок до 20 грн. Мужчина является главой координационного комитета Общественного союза «Ассоциация автомобилистов Одесской области».

Также истец в своем заявлении указал, что в городе уменьшилось число оборудованных площадок для парковки с 1409 до 70. Это тоже привело к увеличению тарифов на парковку.

Потому что тариф рассчитывался исходя из числа паркомест — 70, хотя по факту их в городе всего 1409.

И тариф на парковку должен быть разный на отведенных местах (более низкий) и специально оборудованных (более высокий).

Сейчас же в городе тариф единый, причем максимальный.

Отметим, что сейчас в Одессе есть два вида площадок для парковки:

  1. выделенные (специально не оборудованные под парковку). Таких площадок в Одессе — 1339

  2. оборудованные (оснащенные необходимым оборудованием, включая паркоматы). Таких в городе — 70 

В деле указано, что от городского совета поступило заявление, в котором указано, что в городе действуют только отведенные парковочные площадки, специально оборудованных в Одессе нет, а всего их 1409, однако город обустроил для платной парковки только 70, на основе чего и рассчитали тариф.

В результате суд признал недействительным решение исполкома об установлении тарифов на парковку на уровне 20 гривен в час. Решение было принято 6 марта, с тех пор городской совет имел 30 дней, чтобы подать апелляцию, но не сделала этого.

Ранее мы сообщали, что с 1 августа 2022 года стоимость парковки в Одессе стала выше. С тех пор в городе действует единая цена – 20 грн в час.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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