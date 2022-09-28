Парковки в Одессе: где можно будет расплачиваться с помощью QR-кодов?

Депутаты Одесского городского совета согласовали появление в городе новых парковок, где можно будет рассчитываться при помощи QR-кодов. Всего определено 12 таких парковок.
Соответствующее решение приняли сегодня, 28 сентября, на сессии депутаты Одесского горсовета, сообщает пресс-служба мэрии.
Обустраивать и содержать площадки для парковки транспортных средств, а также осуществлять сбор и предоставлять услуги по парковке будет коммунальное предприятие «Одестранспарксервис».
Водителям будут предоставлены разные возможности для оплаты через QR-коды, приложение и паркоматы.
Адреса парковок:
- площадь Привокзальная, 2;
- площадь Екатерининская
- ул. Ланжероновская (от ул. Пушкинской до ул. Ришельевской);
- ул. Ланжероновская (от ул. Ришельевской до ул. Екатерининской);
- ул. Ланжероновская (от ул. Екатерининской до ул. Гаванной);
- ул. Ришельевская (от ул. Ланжероновской до ул. Дерибасовской);
- ул. Ришельевская (от ул. Дерибасовской до ул. Греческой);
- ул. Екатерининская (от ул. Греческой до ул. Дерибасовской);
- ул. Екатерининская (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской);
- ул. Гаванная (от ул. Дерибасовской до пер. Маяковского);
- ул. Дерибасовская (от ул. Ришельевской до ул. Екатерининской);
- ул. Дерибасовская (от ул. Ришельевской до ул. Пушкинской).
В мэрии также напомнили, что 29 июня текущего года решением сессии были установлены новые ставки за места для парковки. Повышенные ставки в Одессе начнут действовать с 1 января 2023 года. Предполагается, что это позволит значительно увеличить поступления в бюджет.
Также актуализирован тариф по парковке, что позволит коммунальному предприятию эффективно работать и удерживать в надлежащем состоянии парковочной зоны.
Следующим шагом станет актуализация Правил по парковке и расширению коммунального парковочного пространства.
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