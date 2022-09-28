Парковки в Одессе: где можно будет расплачиваться с помощью QR-кодов?

Депутаты Одесского городского совета согласовали появление в городе новых парковок, где можно будет рассчитываться при помощи QR-кодов. Всего определено 12 таких парковок.

Соответствующее решение приняли сегодня, 28 сентября, на сессии депутаты Одесского горсовета, сообщает пресс-служба мэрии.

Обустраивать и содержать площадки для парковки транспортных средств, а также осуществлять сбор и предоставлять услуги по парковке будет коммунальное предприятие «Одестранспарксервис».

Водителям будут предоставлены разные возможности для оплаты через QR-коды, приложение и паркоматы.

Адреса парковок:

площадь Привокзальная, 2; площадь Екатерининская ул. Ланжероновская (от ул. Пушкинской до ул. Ришельевской); ул. Ланжероновская (от ул. Ришельевской до ул. Екатерининской); ул. Ланжероновская (от ул. Екатерининской до ул. Гаванной); ул. Ришельевская (от ул. Ланжероновской до ул. Дерибасовской); ул. Ришельевская (от ул. Дерибасовской до ул. Греческой); ул. Екатерининская (от ул. Греческой до ул. Дерибасовской); ул. Екатерининская (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской); ул. Гаванная (от ул. Дерибасовской до пер. Маяковского); ул. Дерибасовская (от ул. Ришельевской до ул. Екатерининской); ул. Дерибасовская (от ул. Ришельевской до ул. Пушкинской).

В мэрии также напомнили, что 29 июня текущего года решением сессии были установлены новые ставки за места для парковки. Повышенные ставки в Одессе начнут действовать с 1 января 2023 года. Предполагается, что это позволит значительно увеличить поступления в бюджет.

Также актуализирован тариф по парковке, что позволит коммунальному предприятию эффективно работать и удерживать в надлежащем состоянии парковочной зоны.

Следующим шагом станет актуализация Правил по парковке и расширению коммунального парковочного пространства.

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