В центре Одессы могут появиться новые парковки

В центре Одессы планируется обустроить еще 11 парковочных зон. Такое решение было принято сегодня, 30 марта 2023 года, на заседании исполкома Одесского горсовета.

Согласно проекту решения исполкома, в сферу деятельности коммунального предприятия «Одестранспарксервис» могут быть добавлены еще две улицы – Греческая и Бунина, где расположено 11 парковок.

По словам главы департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артем Сидоренко, это решение позволит не только упорядочить дорожное движение на указанных улицах, но и ежемесячно пополнять городской бюджет еще на 150 тысяч гривен

Тем не менее окончательное решение о расширении количества платных городских парковок будут принимать на сессии депутаты горсовета.

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