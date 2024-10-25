Суд признал, что только одесский «Компот» является настоящим

Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда города Киева.

Одесский ресторатор Савва Либкин, владелец сети ресторанов «Компот», выиграл суд против киевских компаний, которые неправомерно использовали его торговую марку.

Причиной иска была недобросовестная конкуренция. Савва давно хотел войти на киевский рынок и для этого подписал договор франчайзинга, где установил требования к приготовлению и подаче блюд в киевских ресторанах «Компот».

Однако, многочисленные жалобы показали, что эти требования не соблюдаются. Срок действия договора закончился, и он не был продлен.

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В результате, киевские рестораны «Компот» использовали его марку без разрешения, что вводило в заблуждение посетителей, которые считали, что посещают заведения Либкина.

Сначала Савва пытался договориться, но эти попытки не имели успеха. Он подал жалобы в соответствующие органы, однако результата не было.

В конечном итоге, Либкин инициировал судебный процесс, который начался в прошлом году и завершился победой. Суд обязал киевские компании снять вывески и прекратить использование торговой марки «Компот».

Так что теперь рестораны «Компот» Саввы Либкина находятся только в Одессе.