Суд визнав, що лише одеський “Компот” є справжнім

Про це йдеться в рішенні Шевченківського районного суда міста Києва.

Одеський ресторатор Савва Лібкін, власник мережі ресторанів «Компот», виграв суд проти київських компаній, які неправомірно використовували його торговельну марку.

Причиною позову була недобросовісна конкуренція. Савва давно хотів увійти на київський ринок і для цього підписав договір франчайзингу, де встановив вимоги до приготування та подачі страв у київських ресторанах «Компот».

Однак, численні скарги показали, що ці вимоги не дотримуються. Термін дії договору закінчився, і він не був продовжений.

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В результаті, київські ресторани «Компот» використовували його марку без дозволу, що вводило в оману відвідувачів, які вважали, що відвідують заклади Лібкіна.

Спочатку Савва намагався домовитися, але ці спроби не мали успіху. Він подав скарги до відповідних органів, проте результату не було.

У кінцевому підсумку, Лібкін ініціював судовий процес, який розпочався минулого року і завершився перемогою. Суд зобов’язав київські компанії зняти вивіски і припинити використання торговельної марки «Компот».

Так що тепер ресторани «Компот» Савви Лібкіна знаходяться тільки в Одесі.