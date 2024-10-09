Чиновница, обматерившая водителя одесской маршрутки, попросила у него прощения

Покаянный пост чиновница опубликовала сегодня на своей странице в Facebook.

«Искренне хочу попросить прощения у водителя маршрутного такси №185 за ситуацию, которая произошла. Я понимаю, что мое поведение было недопустимым и сожалею обо всем»,

– написала чиновница.

При этом она объяснила свое поведение тем, что «последние годы жизни для многих из нас стали испытанием на прочность, и для меня и моей семьи тоже», однако тут же добавила, что это никоим образом не оправдывает ее поступка.

«Я допустила самую ужасную ошибку, дала волю худшим эмоциям, которые могут быть присущи человеку, но не могут – сотруднику госучреждения. Мне трудно подобрать правильные слова, ведь стыдно за то, что я позволила себе обидеть водителя, который ежедневно тяжелым трудом зарабатывает на жизнь.

Сказать «извини» – это легко, но понимание и прощение являются настоящими шагами к исцелению.

Мы все совершаем ошибки. Обращаюсь к Вам в надежде на Ваше понимание»,

– добавила Наталья Смертенюк.

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей (и таких, к слову, большинство) уверены, что никакой искренностью и раскаянием тут и «не пахнет», а извинилась чиновница только потому, что не хочет потерять «теплое» место.

Напомним, неприятный инцидент случился в конце минувшей недели в одесской маршрутке №185. Будучи недовольной действиями водителя, который не остановился у железнодорожного вокзала, Смертенюк начала с ним ссору. При этом она вела себя агрессивно, нецензурно выражалась в адрес водителя и даже несколько раз ударила его сумочкой.

В полиции, куда обратился с заявлением пострадавший от агрессивной пассажирки водитель, заявили, что составили в отношении скандалистки административный протокол. Действия женщины правоохранители квалифицировали по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

В Одесской ОВА пообещали провести по данному инциденту служебное расследование, но о его результатах официально не сообщалось.