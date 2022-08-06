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В окно одесского трамвая №3 прилетел пивной бокал (фото)

В окно одесского трамвая №3 прилетел пивной бокал (фото)

Очередной неприятный инцидент случился в Одессе накануне вечером на 6-й станции Люстдорфской дороги: там от рук вандалов пострадал вагон трамвая №3 – неизвестные бросили в окно бокал из-под пива.

Об этом рассказали на коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».

«Пока внешние орки обстреливают украинские города ракетами и убивают людей, находятся и внутренние орки, крушащие коммунальное имущество»,

– отмечают коммунальщики.

Как выяснилось, компания молодых людей «отдыхала» в баре на 6-й станции Люстдорфской дороги, а после решили развлечься: взяли бокал от пива и швырнули в вагон трамвая №3, который направлялся к вокзалу.

К счастью, обошлось без пострадавших – разбило лишь стекло трамвая.

разбили стекло в трамвае

Трамвай, пострадавший от вандалов2

«Зачем нам нужны враги, если есть такие друзья?»,

– задаются вопросом в КП «Одесгорэлектротранс».

Напомним, что это не единственный подобный случай. Так, 19 июля вандалы обстреляли камнями вагон трамвая №3 на улице Архитекторской, выбив стекла.

А в ноябре прошлого года на Слободке в окно трамвая №15 прилетела банка из-под «Нутеллы». Тогда не повезло одному из пассажиров – банка попала ему прямо в глаз.

Фото с Facebook-страницы КП «Одесгорэлектротранс»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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