Сегодня в Одессе неизвестные обстреляли камнями вагон трамвая №3 на улице Архитекторской. В результате были выбиты стекла трамвая. К счастью, обошлось без пострадавших – пассажиры отделались лишь испугом.
Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКГ Одеса».
«Даже противно думать, что во время войны, когда страна находится в крупнейшем в своей истории финансово-экономическом напряжении, находятся негодяи, которые ради болезненного удовольствия портят городскую собственность. А такие есть.
Так, сегодня неизвестные хулиганы на Архитекторской улице обстреляли камнями вагон трамвайного маршрута №3. Как результат – выбитые стекла, напуганные пассажиры. И это в условиях войны, когда каждый день гибнут люди. Нет слов…»,
– говорится в сообщении.
Напомним, подобные инциденты случались в Одессе и до войны. Так, в ноябре прошлого года на Слободке в окно трамвая №15 прилетела банка шоколадного крема «Нутелла», угодив прямо в глаз одному из пассажиров.