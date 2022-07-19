В Одессе неизвестные обстреляли камнями вагон трамвая №3

Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКГ Одеса».

«Даже противно думать, что во время войны, когда страна находится в крупнейшем в своей истории финансово-экономическом напряжении, находятся негодяи, которые ради болезненного удовольствия портят городскую собственность. А такие есть.

Так, сегодня неизвестные хулиганы на Архитекторской улице обстреляли камнями вагон трамвайного маршрута №3. Как результат – выбитые стекла, напуганные пассажиры. И это в условиях войны, когда каждый день гибнут люди. Нет слов…»,