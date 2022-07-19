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В Одессе неизвестные обстреляли камнями вагон трамвая №3

В Одессе неизвестные обстреляли камнями вагон трамвая №3

Сегодня в Одессе неизвестные обстреляли камнями вагон трамвая №3 на улице Архитекторской. В результате были выбиты стекла трамвая. К счастью, обошлось без пострадавших – пассажиры отделались лишь испугом.

Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКГ Одеса».

«Даже противно думать, что во время войны, когда страна находится в крупнейшем в своей истории финансово-экономическом напряжении, находятся негодяи, которые ради болезненного удовольствия портят городскую собственность. А такие есть.

Так, сегодня неизвестные хулиганы на Архитекторской улице обстреляли камнями вагон трамвайного маршрута №3. Как результат – выбитые стекла, напуганные пассажиры. И это в условиях войны, когда каждый день гибнут люди. Нет слов…»,

– говорится в сообщении.

Одесский трамвай №3 обстреляли камнями

Напомним, подобные инциденты случались в Одессе и до войны. Так, в ноябре прошлого года на Слободке в окно трамвая №15 прилетела банка шоколадного крема «Нутелла», угодив прямо в глаз одному из пассажиров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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