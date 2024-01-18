Новости Одессы и Одесской области

Россияне хотели устроить экологическую катастрофу в Одесской области

Россияне хотели устроить экологическую катастрофу в Одесской области

СБУ задержала студента одесского вуза, который шпионил для спецслужб врага и готовил экологические теракты в Одесской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, осенью 2023 года на одессита – студента одного из университетов дистанционно вышел кадровый сотрудник фсб, личность которого уже идентифицирована. В интернет-переписке агрессор предложил парню сотрудничать в пользу россии и получать за это «зарплату» от российской спецслужбы.

Завербованный агент поддерживал коммуникацию с фсб через Телеграм, а для конспирации использовал различные сим-карты и мобильные телефоны.

Следствие установило, что главной задачей шпиона было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища пестицидов.

По замыслу врага экологическая катастрофа на территории региона должна была расшатать внутреннюю обстановку.

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Также агент разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения Сил обороны. По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed. Для сбора сведений агент начал работать таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локации «нужных» объектов.

В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступные действия агента фсб и задержали его во время выполнения вражеской задачи.

У задержанного изъяты все гаджеты, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности.

Студенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Предателю грозит пожизненное заключение.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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