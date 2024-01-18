В Одесской области работник порта оказался российским шпионом

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В сообщении говорится, что больше всего шпиона интересовали места расположения электроподстанций и блокпостов в Измаиле. Также ему давали задачу следить за речпортом, на котором он работал. На заказ врага он следил за транспортом, который прибывал в порт, и за работой охраны.

Связывался предатель со своим куратором через анонимный чат в мессенджере – посылал текстовые сообщения с фото и координатами объектов.

Следователи установили, что осужденный работал на одном из предприятий Измаильского речного порта. После начала полномасштабного вторжения России мужчину дистанционно завербовал представитель российских спецслужб.

Суд признал его виновным в государственной измене в условиях военного положения и назначил наказание в виде 15 лет тюрьмы.