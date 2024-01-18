Росіяни хотіли влаштувати екологічну катастрофу на Одещині

СБУ затримала студента одеського вишу, який шпигував для спецслужб ворога та готував екологічні теракти на Одещині.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
За даними слідства, восени 2023 року на одесита – студента одного з університетів дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано. В інтернет-листуванні агресор запропонував хлопцеві співпрацювати на користь Росії та отримувати за це «зарплату» від російської спецслужби.
Завербований агент підтримував комунікацію з ФСБ через Телеграм, а для конспірації використовував різні сім-карти та мобільні телефони.
Слідство встановило, що головним завданням шпигуна було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, у тому числі склади та сховища пестицидів.
За задумом ворога, екологічна катастрофа на території регіону мала розхитати внутрішню обстановку.
Читайте також: На Одещині позбавляться понад 130 тисяч тонн токсичних відходів: де саме
Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони. За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed. Для збору інформації агент почав працювати таксистом і під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації «потрібних» об’єктів.
Внаслідок багатоетапної спецоперації співробітники СБУ покроково задокументували злочинні дії агента ФСБ та затримали його під час виконання ворожого завдання.
У затриманого вилучено всі гаджети, які він використав у розвідувально-підривній діяльності.
Студенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.
Читайте також: На Одещині працівник порту виявився російським шпигуном