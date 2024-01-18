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Росіяни хотіли влаштувати екологічну катастрофу на Одещині

Росіяни хотіли влаштувати екологічну катастрофу на Одещині

СБУ затримала студента одеського вишу, який шпигував для спецслужб ворога та готував екологічні теракти на Одещині.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, восени 2023 року на одесита – студента одного з університетів дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано. В інтернет-листуванні агресор запропонував хлопцеві співпрацювати на користь Росії та отримувати за це «зарплату» від російської спецслужби.

Завербований агент підтримував комунікацію з ФСБ через Телеграм, а для конспірації використовував різні сім-карти та мобільні телефони.

Слідство встановило, що головним завданням шпигуна було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, у тому числі склади та сховища пестицидів.

За задумом ворога, екологічна катастрофа на території регіону мала розхитати внутрішню обстановку.

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Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони. За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed. Для збору інформації агент почав працювати таксистом і під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації «потрібних» об’єктів.

Внаслідок багатоетапної спецоперації співробітники СБУ покроково задокументували злочинні дії агента ФСБ та затримали його під час виконання ворожого завдання.

У затриманого вилучено всі гаджети, які він використав у розвідувально-підривній діяльності.

Студенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

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