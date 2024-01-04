Новости Одессы и Одесской области

На Одесщине избавятся от более 130 тысяч тонн токсических отходов: где именно

На Одесщине избавятся от более 130 тысяч тонн токсических отходов: где именно

В 2024 году в шести районах Одесской области ликвидируют свалки с опасными химическими отходами. Это будет стоить областному бюджету 14 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные на платформе гозакупок Prozorro.

В конце декабря 2023 года департамент экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации заключил договор с ООО «Научно-производственная компания «Укрэкопром» на утилизацию отходов производства, медицинских отходов и просроченных пестицидов и гербицидов в Березовском, Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Одесском, Раздельнянском районах.

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Согласно данным, утилизации подлежат 135,83 тоннах опасных химических веществ. Компании «Укрэкопром» за это заплатят 14 млн 180 тыс. 652 грн.

Сообщается, что в Белгород-Днестровском районе опасные вещества находятся в бочках возле села Шабо и железных бочках у села Заря.

На Измаильщине химические отходы расположены в окрестностях села Каланчак и возле села Утконосовка. Вещества находятся в металлических и картонных бочках, бумажных мешках или просто насыпью.

Также в Измаильском районе химотходы найдены в деревянных и пластиковых контейнерах, бумажных мешках возле села Сафьяны, насыпью под открытым небом у села Старые Трояны, в полиэтиленовых и бумажных мешках возле села Десантное, в бумажных мешках возле села Шевченко , полиэтиленовых и бумажных мешках у села Новоселовка.

В Болградском районе отходы хранятся в бочках и мешках в окрестности села Калчева.

«Укрэкопром» должен ликвидировать все вышеназванные свалки в течение 2024 года.

Отметим, что средства для ликвидации источников загрязнения окружающей среды опасными отходами выделены в рамках «Региональной комплексной программы по охране окружающей среды Одесской области на 2024-2028 годы».

Напомним, недавно компания «Укрэкопром» участвовала в ликвидации свалки с химическими отходами на территории в Кодымской громады.

 

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