В Одессе будут выбирать разработчика проекта многофункционального Дворца спорта

Стартовая стоимость разработки проекта, как значится на ресурсе Prozorro, – почти полтора миллиона гривен.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе собираются строить новый Дворец спорта. Проект был презентован еще в прошлом году. Тогда же озвучили предварительную стоимость строительства – 480 миллионов гривен.

Дворец спорта будет трехэтажным. На первом этаже планируется разместить универсальный игровой зал, раздевалки, фойе, на втором – зал для вольной борьбы и тренажерные залы, на третьем – еще один универсальный игровой зал и конференц-зал на 45 мест. Рядом с Дворцом планируется автомобильная парковка и стоянка для велосипедов.

Скриншот автора, визуализация – сайт мэрии Одессы