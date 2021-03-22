В Одессе будут выбирать разработчика проекта многофункционального Дворца спорта

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер по выбору разработчика проекта многофункционального Дворца спорта на улице Центральный аэропорт.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Стартовая стоимость разработки проекта, как значится на ресурсе Prozorro, – почти полтора миллиона гривен.
Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе собираются строить новый Дворец спорта. Проект был презентован еще в прошлом году. Тогда же озвучили предварительную стоимость строительства – 480 миллионов гривен.
Дворец спорта будет трехэтажным. На первом этаже планируется разместить универсальный игровой зал, раздевалки, фойе, на втором – зал для вольной борьбы и тренажерные залы, на третьем – еще один универсальный игровой зал и конференц-зал на 45 мест. Рядом с Дворцом планируется автомобильная парковка и стоянка для велосипедов.
Скриншот автора, визуализация – сайт мэрии Одессы