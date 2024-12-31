Одесситы до конца 2025 года не смогут передвигаться по важной магистрали

Движение транспорта через Ивановский путепровод в Одессе будет оставаться ограниченным до конца 2025 года из-за неудовлетворительного технического состояния сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Ограничение движения через Ивановский путепровод продлено до 31 декабря 2025 года. Это связано с результатами экспертной оценки, которая подтвердила, что состояние сооружения непригодно для эксплуатации.
Движение городского транспорта и организация дорожного движения были изменены еще в марте 2021 года. С тех пор на путепроводе установлены защитные конструкции, в частности габаритные ворота и ограждения для безопасности пешеходов.
Для предотвращения движения крупногабаритного транспорта были приняты физические ограничения. Городские власти отмечают, что такие меры будут оставаться в силе до завершения реконструкции объекта.
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