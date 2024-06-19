На важных трассах Одесской области продолжается ремонт мостов: что уже сделано (фото)

На важных трассах Одесской области продолжается ремонт мостов: что уже сделано (фото)

На Одесщине подходит к завершению ремонт моста на автодороге Одесса-Рени возле села Николаевка-Новороссийская и продолжается ремонт моста через канал Кофа возле Килии. О ходе работ отчиталась региональная Служба восстановления и развития инфраструктуры.

Сейчас дорожники завершают асфальтирование моста на автомобильной дороге М-15 Одесса-Рени возле с. Николаевка-Новороссийская.

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Уже выполнены следующие работы:

  • армирование конструкции моста;
  • установлена монолитная железобетоная плита;
  • восстановлена несущая способность моста;
  • укреплены опоры моста.

Также обустроена система водоотвода, восстановлен тртуар и подходы к мосту, установлено перильное ограждение.

мост возле Николаевки-Новороссийской

«Автодорога государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) — основная транспортная магистраль Одесской области, входящая в международный транспортный коридор. Это важный стратегический маршрут всей страны, ведь это экономико-логистические «ворота» к речным и морским портам, прифронтовых областей и ведет к контрольно-пропускным пунктам с государствами-соседями», — отметили дорожники.

Продолжается ремонт моста через канал Кофа на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково.

Уже демонтирована старая конструкция моста, устроен временный объезд. Также выполнены работы по устройству шпунтового ограждения строящихся опор, устроена монтажная площадка для подъемного крана, для дальнейшего монтажа балок пролетного строения.

мост через канал Кофа

Установлено 10 свай длиной 30 метров. Выполнены испытания на несущую способность — результаты положительные.

мост через канал Кофа

Мост через канал Кофа — важное стратегическое сооружение юга Одесской области. Ремонт моста значительно сократит время пути в Измаил, особенно для жителей г.Килия, которые сейчас едут в объезд по автодороге М-15 Одесса — Рени. Кроме этого важность этой артерии заключается в том, что она объединяет Измаильский и Килийский порты.

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