Фото дня в Одессе: елочка

Прогноз погоды в Одессе на 18 февраля

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6°C мороза, днем от 1°C мороза до 1°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 18 февраля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°C мороза, местами до 12°C мороза, днем от 3°C мороза до 2°C тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме