Подать заявление на получение средств можно через приложение «Дія» до 20-го числа первого месяца квартала — с 1 до 20 апреля, с 1 до 20 июля и с 1 до 20 октября. Это могут сделать:

участники боевых действий;

люди, которые имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны (ОИИВВ).

Информация о статусе УБД или ОИИВВ должна быть в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРИВВ).

При этом необходимо не только авторизоваться в приложении «Дія», но и:

иметь верифицированный РНУКПН (карточка налогоплательщика);

быть старше 18 лет;

иметь статус участника боевых действий и/или статус лица с инвалидностью вследствие войны, внесенный в Единый государственный реестр ветеранов войны;

открыть специальный счет «Дія.Картка» в банке — участнике программы.

Как подать заявление на получение государственной помощи?

Зайти в «Дію» и нажать — «Сервисы».

Выбрать раздел «Ветеранский спорт» и ознакомиться с условиями.

Дождаться проверки на соответствие требованиям.

Выбрать «Дія.Картка» для выплат.

Проверить заявление и нажать «Отправить».

Ожидать зачисления средств.

Денежную помощь можно использовать на оплату услуг на спортивных площадках, в тренажерных залах, секциях и клубах. Указанные заведения должны работать в сфере деятельности «Физическая культура и спорт» и иметь код категории продавца 7941.

Средства нужно использовать полностью или частично в течение трех месяцев. Остатки вернутся на счета Минветеранов, а вам автоматически будут начисляться в следующем квартале.

Если возникли вопросы, звоните в Минветеранов по телефонам — (063) 03-540-85 или (063) 23-027-88.

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