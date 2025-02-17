Подать заявление на получение средств можно через приложение «Дія» до 20-го числа первого месяца квартала — с 1 до 20 апреля, с 1 до 20 июля и с 1 до 20 октября. Это могут сделать:
- участники боевых действий;
- люди, которые имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны (ОИИВВ).
Информация о статусе УБД или ОИИВВ должна быть в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРИВВ).
При этом необходимо не только авторизоваться в приложении «Дія», но и:
- иметь верифицированный РНУКПН (карточка налогоплательщика);
- быть старше 18 лет;
- иметь статус участника боевых действий и/или статус лица с инвалидностью вследствие войны, внесенный в Единый государственный реестр ветеранов войны;
- открыть специальный счет «Дія.Картка» в банке — участнике программы.
Как подать заявление на получение государственной помощи?
- Зайти в «Дію» и нажать — «Сервисы».
- Выбрать раздел «Ветеранский спорт» и ознакомиться с условиями.
- Дождаться проверки на соответствие требованиям.
- Выбрать «Дія.Картка» для выплат.
- Проверить заявление и нажать «Отправить».
- Ожидать зачисления средств.
Денежную помощь можно использовать на оплату услуг на спортивных площадках, в тренажерных залах, секциях и клубах. Указанные заведения должны работать в сфере деятельности «Физическая культура и спорт» и иметь код категории продавца 7941.
Средства нужно использовать полностью или частично в течение трех месяцев. Остатки вернутся на счета Минветеранов, а вам автоматически будут начисляться в следующем квартале.
Если возникли вопросы, звоните в Минветеранов по телефонам — (063) 03-540-85 или (063) 23-027-88.
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